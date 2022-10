Aston Villa iniciou conversações com Rúben Amorim, diz o The Athletic

Gerrard foi despedido ontem e o Aston Villa está à procura de treinador, tendo já iniciado conversações com Rúben Amorim, segundo o The Athletic.

Rúben Amorim será um dos nomes que interessa ao Aston Villa para suceder a Steven Gerrard no comando técnico. O antigo médio do Liverpool deixou os villans ontem, após a derrota (3-0), frente ao Fulham, e o clube inglês já terá iniciado conversações com o técnico do Sporting, segundo o portal britânico The Athletic.

A mesma publicação adianta que Mauricio Pochettino e Thomas Tuchel, que foram apontados pela imprensa inglesa, não vão aceitar o projeto. E o Brentford estará confiante na continuidade de Thomas Frank, outro dos nomes que estaria na mira do Aston Villa.

O Aston Villa está no 17.º lugar da Premier League, com nove pontos.