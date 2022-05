Assunto encerrado: Nuno Mendes no PSG até 2026

Nuno Mendes com a camisola do PSG

Cedido pelo Sporting, o lateral internacional português já terá contrato com o campeão francês. Na próxima semana os clubes reúnem-se para acertar a cláusula de compra que está fixada em 40 milhões de euros

A boa época de Nuno Mendes no Paris Saint-Germain vai ser recompensada com a contratação definitiva do lateral esquerdo por parte do campeão francês e já terá mesmo assinado um contrato válido até 2026. Isto de acordo com informações avançadas pelos jornalistas Fabrizio Romano e Hadrien Grenier, o primeiro é especialista de mercado e o segundo acompanha a atualidade do PSG.

Nuno Mendes, recorde-se, ingressou em agosto passado no emblema parisiense, cedido pelo Sporting que recebeu 7 M€. Por motivos relacionados com o Fair Play Financeiro, o PSG não partiu de imediato para a contratação definitiva do internacional português, mas há muito que o clube tinha tomado a decisão de o fazer até ao final da presente época.

No acordo estabelecido com o Sporting no verão passado, ficara contratualizada uma opção de compra no valor de 40 milhões de euros, a qual não foi ainda acionada. Aliás, os dois jornalistas mencionadas escrevem que na próxima semana haverá um encontro com o clube leonino para finalizar esse processo.

Aos 19 anos, completa 20 em junho, Nuno Mendes mudou-se para Paris depois de disputar e ganhar a Supertaça de Portugal pelo Sporting e realizou até ao momento 37 partidas pelo PSG, contribuindo com duas assistências. O lateral, recorde-se, ganhou em 2020/21 o campeonato e a Taça da Liga pelo Sporting e no verão marcou presença no Euro'2020, onde não chegou a jogar. Pela equipa das Quinas soma 13 partidas e recentemente foi titular no jogo que colocou Portugal no Mundial do Catar.