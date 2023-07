Associado ao Sporting, Ueda vai reforçar Feyenoord

Feyenoord pagará nove milhões de euros fixos pelo avançado de 24 anos, podendo o valor do negócio chegar aos 12 milhões de euros.

Ayase Ueda, que viu o seu nome ser associado a um alegado interesse do Sporting, vai reforçar o Feyenoord. A revelação foi feita pelo diretor-desportivo do Brugge, clube do avançado japonês.

A confirmar-se, será a maior transferência para os clubes da Bélgica e dos Países Baixos. "Esta não é apenas uma transferência recorde para nós. Também o Feyenoord nunca pagou tanto por um jogador", afirmou Carlos Aviña Ibarrola.

Aviña revelou ainda que o Feyenoord pagará nove milhões de euros fixos, podendo o valor do negócio chegar aos 12 milhões de euros.