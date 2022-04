Associado ao Sporting, Jeremiah St. Juste pode sair do Mainz no verão

O central pretendido pelo Sporting prepara-se para regressar aos relvados, confirmou o treinador do Mainz, Bo Svensson, admitindo ainda que não é garantida a permanência do neerlandês após o final da temporada

Jeremiah St. Juste é alvo prioritário do Sporting para o reforço da defesa na próxima época e está muito perto de regressar ao ativo, depois de recuperar da cirurgia a que foi sujeito a um dos ombros. A informação foi hoje dada por Bo Svensson, treinador do Mainz, que anunciou: "O Jeremiah vai voltar na próxima semana aos treinos com a equipa. Não sei o dia certo, mas vai regressar. Ainda vamos ver, mas é possível que possa jogar os dois últimos jogos."

Com contrato válido até ao final da época 2022/23, o central neerlandês não negociou a renovação e o futuro, deverá passar pior uma transferência, surgindo o Sporting como um dos clubes muito interessados em St. Juste. Sobre o futuro do jogador, o treinador dinamarquês assumiu: "St. Juste e Moussa Niakhaté [central francês] podem sair no verão, mas admito que um deles fique. Pensar que ficam os dois é um cenário demasiado otimista", reforçando a sua convicção. "Todos vêem a qualidade que ambos têm. Estão na melhor idade para um futebolista [St. Juste 25 anos e Niakhaté 26] e com apenas mais um ano de contrato nunca sabemos o que irá acontecer. Podem renovar ou sair." Svensson prosseguiu com os elogios: "Dou-lhes muito valor, quer como jogadores, quer em termos de personalidade porque são líderes. Se saírem ficarei grato pelo tempo que passei com eles e teremos de os substituir."

Segundo informações recolhidas por O JOGO, o Mainz estará a pedir um valor na ordem dos 10 milhões de euros por St. Juste, verba que o Sporting, que já iniciou os primeiros contactos, pretende baixar. Na presente temporada, o central disputou apenas nove partidas. Em outubro foi operado ao ombro direito e depois de regressar aos relvados, disputando dois jogos, em janeiro, apresentou queixas no ombro esquerdo e optou por ser sujeito a nova cirurgia para debelar o problema.