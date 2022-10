"Assistimos a uma desmedida carga policial que só acontece em Alvalade, vamos lá saber porquê"

Juventude Leonina emitiu comunicado com críticas à direção de Frederico Varandas e à ação da PSP no Sporting-Casa Pia, partida da 10ª jornada da Liga Bwin

Horas depois do Sporting, em comunicado, ter anunciado o "corte" com a Juventude Leonina, em face dos incidentes na primeira do Sporting-Casa Pia, disputado no sábado, a claque emitiu comunicado com críticas à direção de Frederico Varandas e à ação da PSP.

"Desde o final de agosto que esta Direção se remeteu, como é apanágio nestes anos, ao silêncio e a ignorar os seus sócios e GOA", refere o comunicado da claque, referindo que aceitou assinar um protocolo "numa tentativa de restabelecer a ligação com esta Direção do Sporting".

A Juve Leo referiu-se ainda à intervenção policial ao minuto 16 do Sporting-Casa Pia. "Assistimos a uma desmedida carga policial (que só acontece em Alvalade, vamos lá saber o porquê) no setor A14, incidido sobre os sócios do Sporting de uma forma abrupta e incoerente", pode ler-se.

COMUNICADO

"A Juventude Leonina numa tentativa de restabelecer a ligação com esta Direção do SCP, aceitou assinar um protocolo.

Após a assinatura do mesmo enviamos para o SCP os dados necessários para serem reenviados à APVCD e ficar novamente reposta a legalização do GOA.

Um processo burocrático e demorado que entre retificações e revisões do mesmo nunca tinham fim.

Enviámos constantemente e-mails para a Direção os quais sempre fomos ignorados.

Enviámos também para o Oficial de ligação aos adeptos (OLA), o qual nunca sabia responder a nada sobre a questão ou qualquer questão que precisávamos ver esclarecida.

Desde o final de agosto que esta Direção se remeteu, como é apanágio nestes anos, ao silêncio e a ignorar os seus sócios e GOA.

Ontem assistimos a uma desmedida carga policial (que só acontece em Alvalade, vamos lá saber o porquê) no setor A14, incidido sobre os sócios do SCP de uma forma abrupta e incoerente.

Se o foco era pela suposta pirotecnia, informamos que existem excelentes câmaras de vigilância que permitem detetar de imediato as infrações, mas como desde duas horas antes do jogo na sede da Juventude Leonina, já tínhamos tido uma fiscalização da ASAE, Polícia Municipal e Corpo de Intervenção, a carga policial foi o finalizar a alegadamente estratégia.

Esta Direção do SCP, em nada defende os seus sócios, o comunicado devia dizer que vão apurar responsabilidades na carga policial a mulheres, crianças e pessoas de mobilidade reduzida na bancada, ou será que esta Direção usa sempre a Juventude Leonina para desviar o foco dos maus momentos?".