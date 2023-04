Assina contrato profissional com o Sporting e tem Inácio como "exemplo"

Rafael Mota, 16 anos, assinou um contrato profissional com o Sporting.

O Sporting anunciou esta terça-feira a assinatura de um contrato profissional com Rafael Mota. O central de 16 anos está no clube desde 2019/20 e no currículo tem o título nacional de sub-15 em 2021/2022, assim como internacionalizações em sub-15 e sub-16.



"É um sentimento de orgulho e de que o Sporting aposta na formação e acredita em mim. O Sporting tem-me ajudado desde o início. Já tinha conseguido o contrato de formação e agora consegui o contrato profissional", afirmou ao canal do clube.

Rafael Mota tem em Gonçalo Inácio "a maior referência". "Como eu, é defesa-central, é canhoto, é da formação do Sporting e conseguiu chegar à equipa principal e à Selecção Nacional. É um grande exemplo que tenho", disse.

"Ao início, tinha muitas saudades dos meus pais. Depois, fui-me habituando a estar com os meus colegas, que me ajudaram a integrar", lembrou o residente na Academia, que tem como objetivo chegar à primeira equipa do Sporting.