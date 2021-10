Assina contrato com o Sporting e inspira-se em Porro: "Também é rápido e explosivo"

Leonardo Barroso alinha na equipa sub-17 do Sporting e sonha com a formação principal.

O Sporting informou esta quinta-feira que assinou um contrato profissional com Leonardo Barroso, um jovem lateral de 16 anos que alinha na equipa de juvenis.

"Sinto-me muito feliz por assinar este vínculo, quero agradecer toda a confiança que o Sporting e os adeptos depositam em mim. Vou dar o meu melhor em todos os jogos e treinos para chegar à equipa principal", afirou a promessa leonina ao canal do clube

Internacional sub-15 e sub-16, Leonardo tem bem claros os objetivos para o futuro e admite que tem uma inspiração no plantel principal. "O meu objetivo é chegar à equipa principal e jogar no Estádio José Alvalade, até porque o Sporting aposta muito na formação", apontou, descrevendo-se como "rápido, com muita força e que cruza bem". "O Pedro Porro também é muito rápido e explosivo, é muito bom jogador em termos defensivos e ofensivos", comparou.