Declarações de Rúben Amorim na sala de imprensa após a vitória no Bessa.

O Sporting venceu no Bessa por 3-0 e reduziu para seis os pontos de diferença para o FC Porto, que foi derrotado em Braga por um golo sem resposta. Apesar deste cenário, Rúben Amorim continua a acreditar que o título está entregue, mais jogo menos jogo.

"Mantenho o mesmo discurso. Depois de perder com o Benfica, tudo ficou mais complicado. Foi bom voltar às vitórias, ficar mais perto da Champions para nos mantermos em crescimento. Não muda nada na corrida ao título, queremos sempre que não seja por nós que o adversário seja campeão", começou por dizer na sala de imprensa.

"Adeptos acreditam até ao último momento. Posso voltar a ir pelo jogo a jogo, mas já não me enganam com essa conversa. A distância hoje ficou mais curta e queremos ganhar todos os jogos. Marcar mais do que o ano passado, sofrer menos já não consigo. Sempre demonstrámos que queríamos ser campeões. Tivemos deceções com o Marítimo, o jogo com o Benfica tirou-nos a esperança. Olhando para a classificação e para o FC Porto, sabemos que é difícil que eles tenham três percalços. Assim que disse que não éramos candidatos ao título o FC Porto perdeu", completou sobre o tema.