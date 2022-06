Assembleia Geral para votar orçamento do Sporting realiza-se apenas em julho

Emblema leonino tem Assembleia Geral agendada para o dia do "Troféu Cinco Violinos".

A Mesa Geral da Assembleia Geral do Sporting informou esta quarta-feira que a AG Comum Ordinária para apreciação e votação do orçamento para 2022/23 irá realizar-se "excecionalmente (...) no mês de julho".

A Assembleia Geral do Sporting irá realizar-se a 24 de julho, data da disputa do "Troféu Cinco Violinos", em Alvalade. O emblema leonino explica que pretende "fazer coincidir a realização da Assembleia Geral com o jogo para a disputa de tão prestigiado Troféu, por forma a facilitar a mobilização dos sócios do Sporting que pretendam participar e exercer o direito de voto em momento muito importante para a vida associativa do clube.

"Informa-se que em 13 de junho o Conselho Diretivo deu cumprimento formal à obrigação estatutária de entrega à Mesa da Assembleia Geral do Orçamento, do Plano de Atividades e do Parecer do Conselho Fiscal e Disciplinar, documentos cuja consulta será oportunamente disponibilizada aos associados. A seu tempo será tornada pública a convocatória da Assembleia Geral", pode ler-se no site dos "leões".