Assembleia Geral do Sporting marcada para dia 30

A AG decorrerá no Pavilhão João Rocha, pelas 18h30

O Sporting vai realizar no dia 30 a Assembleia Geral para analisar o relatório de gestão dos dois últimos exercícios, numa reunião magna que servirá ainda para discutir o orçamento para a nova temporada.

A AG decorrerá no Pavilhão João Rocha, pelas 18h30. Os sócios do clube podem, a partir desta quarta-feira, recolher a documentação necessária para participar no encontro, no qual será ainda debatido os nomes atribuídos às portas do Estádio José Alvalade.

Refira-se que o relatório e contas do exercício de 1 de julho de 2019 a 30 de junho de 2020 já foi rejeitado pelos sócios.

Ordem de Trabalhos:

"Ponto primeiro - Deliberar sobre o Relatório de Gestão e as Contas do Sporting Clube de Portugal, respeitantes ao exercício de 1 de julho de 2019 a 30 de junho de 2020, elaborado pelo Conselho Diretivo e acompanhado do Relatório e Parecer do Conselho Fiscal e Disciplinar, já antes votados e não aprovados na Assembleia Geral realizada em 26 de setembro de 2020;

Ponto segundo - Discutir e deliberar sobre o Orçamento dos Rendimentos, Gastos e Investimentos e sobre o Plano de Atividades do Sporting Clube de Portugal, para o ano de 1 de julho de 2021 a 30 de junho de 2022, elaborado pelo Conselho Diretivo e acompanhado do Parecer do Conselho Fiscal e Disciplinar;

Ponto terceiro - Discutir e deliberar sobre o Relatório de Gestão e as Contas do Sporting Clube de Portugal, respeitantes ao exercício de 1 de julho de 2020 a 30 de junho de 2021, elaborado pelo Conselho Diretivo e acompanhado do Relatório e Parecer do Conselho Fiscal e Disciplinar;

Ponto quarto - Discutir e deliberar sobre a proposta do Conselho Diretivo de atribuição às portas do Estádio José Alvalade dos seguintes nomes representativos do Clube: Vítor Damas, Hilário, Stromp, Jordão, Cinco Violinos, Yazalde e Manuel Fernandes."