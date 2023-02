As primeiras palavras de Diomandé no Sporting: "É um sonho de menino..."

Central chega do Mafra, da Liga SABSEG, após o Sporting ter adquirido o seu passe aos dinamarqueses do Midtjylland.

Contratado pelo Sporting ao Midtjylland, da Dinamarca, no último dia do mercado de inverno, Ousmane Diomandé disse esta quinta-feira as primeiras palavras enquanto reforço dos leões. O jovem central assinou um contrato válido até 2027 e fica blindado com uma cláusula de rescisão de 80 milhões de euros.

""Estou muito feliz por estar finalmente no Sporting CP. Mal posso esperar por começar para continuar a progredir e mostrar o que posso fazer dentro de campo. É um sonho de menino porque estamos a falar do Sporting CP, o maior clube português. É o projecto desportivo certo para mim e o melhor sítio onde poderia estar", começou por garantir à Sporting TV.

O central costa-marfinense, de 19 anos, passou a primeira metade da época ao serviço do Mafra, na Liga SABSEG, registando um golo e uma assistência em 17 partidas disputadas.

"Adoro o futebol português porque se joga muito bem. Sou um jogador que gosta de ter a bola e aqui as equipas amam jogar o jogo. Por isso, acho que estou no lugar certo. Já ouvi falar muito do Sporting CP e sei que é um grande. Tem um projecto desportivo de topo e estou muito feliz", frisou.

Vou concentrar-me nos treinos diariamente e tentar mostrar o que posso fazer dentro de campo. O mais importante é o meu desempenho, quero ter um bom desempenho para que as pessoas possam conhecer-me. Vou trabalhar diariamente para isso

Diomandé salientou ainda a influência de Rúben Amorim na sua decisão de rumar a Alvalade, devido ao técnico ser conhecido pela sua recorrente aposta nos jovens.

"Os jovens falam muito bem dele e ele aposta muito neles, coloca-os a jogar e dá-lhes confiança. Eu, como jogador jovem que sou, acho que é o melhor treinador com quem poderia trabalhar. O ambiente que se vive no estádio é incrível. O sentimento que tive durante a vitória contra o Braga foi inacreditável. Por isso, estou ansioso por poder começar a jogar pelo Sporting", assinalou o defesa.

Em jeito de conclusão, o central deixou uma promessa aos adeptos leoninos: ""Vou trabalhar no duro para continuar a evoluir, não vou desapontar. Estou pronto para este desafio".