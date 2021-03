As palavras que valeram a João Pereira a expulsão e uma multa no valor de 1530 euros

No Tondela-Sporting, o lateral João Pereira foi expulso no banco de suplentes por protestos com a equipa de arbitragem e foi sancionado com uma multa de 1530 euros.

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol divulgou esta terça-feira o mapa de castigos relativo à 23.ª jornada da I Liga, em que o Sporting defrontou o Tondela num jogo em que João Pereira foi expulso ainda no banco de suplentes. O lateral leonino protestou com a equipa de arbitragem e é agora obrigado a pagar uma multa no valor de 1530 euros, além da suspensão por um jogo.

A expulsão foi motivada pelas seguintes palavras: "Vão para o c******, vão-se f****", disse o reforço de inverno do Sporting ao árbitro assistente e ao quarto árbitro.

Os verdes e brancos venceram o jogo no terreno dos tondelenses por 1-0. Tiago Tomás apontou o golo.