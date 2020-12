As palavras que levaram à expulsão de Rúben Amorim em Famalicão

Reveladas as palavras que levaram à expulsão do treinador do Sporting.

Rúben Amorim conheceu esta quarta-feira o castigo pela expulsão no empate do Sporting em Famalicão, 2-2, na última jornada.

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol revelou também as palavras que levaram à decisão do árbitro Luís Godinho.

"Vão para o c..., roubalheira do c..., isto é uma vergonha, estão a roubar-nos dois pontos", disse o treinador do Sporting após o golo anulado a Coates nos últimos instantes da partida.