As novidades no onze do Sporting de Barcelos para o Paços de Ferreira

Confira as escolhas iniciais de Ruben Amorim para o jogo com o Paços de Ferreira.

Rúben Amorim faz quatro alterações no onze inicial do Sporting para o encontro com o Paços de Ferreira. Tendo em conta o encontro passado, com o Gil Vicente, em Barcelos, destacam-se as entradas de Gonçalo Inácio, Nuno Mendes, João Mário e Tiago Tomás para a equipa titular. Saem, por outro lado, Neto, Antunes, Matheus Nunes e Nuno Santos, que tinham sido apostas iniciais no triunfo por 2-1 na ronda 18.

Antunes, refira-se, não está, sequer, no banco de suplentes.

Onze do Sporting: Adán; Gonçalo Inácio, Coates e Feddal; Porro, João Palhinha, João Mário e Nuno Mendes; Pedro Gonçalves, Paulinho e Nuno Santos.

Suplentes: Maximiano; Matheus Reis, Neto, João Pereira, Matheus Nunes, Daniel Bragança, Nuno Santos, Tabata e Jovane.