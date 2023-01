As notas sobre o regresso do Sporting aos treinos após o dérbi

Daniel Bragança continua a fazer tratamento e vários jovens da formação foram chamados por Amorim.

O plantel do Sporting regressou esta segunda-feira a Alcochete, depois do empate a dois golos em casa do Benfica, para a ronda 16 do campeonato.

"Os jogadores que foram titulares no dérbi fizeram apenas trabalho de recuperação, enquanto os restantes treinaram normalmente no relvado", informou o clube leonino no site oficial, acrescentando que "Rúben Amorim chamou vários jovens da formação."

No que toca a baixas, Daniel Bragança, ainda a recuperar de lesão, manteve-se em tratamento.