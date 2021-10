As escolhas de Rúben Amorim para a receção do Sporting ao V. Guimarães

Confira as escolhas do treinador dos leões para o jogo da décima jornada da Liga Bwin.

Dúvidas sobre a lateral esquerda desfeitas: Rúben Amorim aposta em Matheus Reis para a receção ao Vitória de Guimarães. Confira as restantes escolhas do treinador do Sporting para o jogo deste sábado, agendado para as 21h15 e a contar para a décima jornada da Liga Bwin.

Onze do Sporting: Adán; Gonçalo Inácio, Coates e Feddal; Pedro Porro, Matheus Nunes, João Palhinha e Matheus Reis; Sarabia, Paulinho e Pedro Gonçalves.

Suplentes: João Virgínia; Neto, Rúben Vinagre, Ricardo Esgaio, Ugarte, Daniel Bragança, Tabata, Jovane e Nuno Santos.