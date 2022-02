As duas setas são para afinar: "Paulinho e Slimani são compatíveis"

Carlos Pereira, ex-treinador do Sporting, acredita que Paulinho e Slimani são compatíveis e que fazem sentido ante equipas mais defensivas. Foi o pior jogo na época em percentagem de remates enquadrados.

Na Madeira, Rúben Amorim testou a primeira titularidade de Paulinho e Slimani na frente de ataque, estratégia também motivada pela ausência de Sarabia e Pedro Gonçalves, habituais titulares.

Com o regresso do espanhol após castigo, o embate com o FC Porto na quarta-feira verá, ao que tudo indica, o regresso do 3x4x3 e não se repetirá a parceria de pontas de lança. Carlos Pereira, ex-técnico dos quadros do Sporting, concorda com a decisão, mas acredita que o duo de avançados é compatível.