As contas e o que poupa o Sporting com as saídas de Jesé e Bolasie

PSG e Everton recebem de volta dois jogadores que não figuravam nos planos para a próxima temporada

Contratados no passado defeso por empréstimo até ao final da temporada, Bolasie e Jesé foram devolvidos a Everton e PSG, respetivamente, e não vão terminar a época com o leão ao peito. Com esta operação, o Sporting vai, segundo O JOGO apurou, poupar cerca de um milhão de euros em salários e prémios que iriam ser pagos até julho aos dois jogadores, cujos encargos anuais estavam cifrados em cerca de quatro milhões de euros.

A pandemia do novo coronavírus e a intenção dos leões em começarem a preparar a nova época com antecedência ditou o acelerar de um adeus que já estava pensado pela SAD desde o início deste ano (ver caixa). Bolasie e Jesé, inclusive, já tinham sido deixados de fora do acordo de redução salarial alcançado entre Direção e plantel. O espanhol segue em Portugal, mas o congolês já viajou para Inglaterra, onde, ontem, organizou um concurso de perícia técnica para fãs, no Instagram.

Utilizado em 25 jogos, com dois golos marcados, Bolasie foi aposta regular na primeira metade da temporada, mas foi "empurrado" para a obscuridade com a ascensão dos jovens Rafael Camacho, Plata e Jovane. O cartão vermelho visto em Braga, na meia-final da Taça da Liga, acabou por ser a última gota na relação entre as partes. Já Jesé limitou-se a um golo em 17 partidas disputadas, pecúlio aquém do esperado para um jogador por quem Frederico Varandas meteu as "mãos no fogo": o líder garantiu que o espanhol tinha recuperado o comportamento profissional e que seria uma "excelente opção" para a vaga deixada em aberto por Dost.

Lamentando a saída de Marcel Keizer, Ginés Carvajal, agente de Jesé, justificou o "apagão" deste pela falta de oportunidades desde a chegada de Silas. "O Jesé não teve continuidade. Não jogou dois ou três jogos seguidos a titular e só assim se vê a qualidade de um jogador. Ele é impressionante, mas não o deixaram mostrar o que vale", disse Carvajal à "Rádio Renascença", agradecendo a "frontalidade" de Rúben Amorim na forma como revelou não contar com o atleta para 2020/2021.

O JOGO antecipou saída da dupla

O rendimento aquém do esperado de Bolasie e Jesé foi devidamente levado em conta pela SAD verde e branca que, tal como O JOGO oportunamente noticiou, já tinha tomado a decisão de não contratar a dupla em definitivo. Nos negócios de empréstimo celebrados com Everton e PSG, respetivamente, os leões tinham salvaguardado cláusulas de opção de compra - 4,5 M€ para o congolês e7 M€ para o espanhol - cujos valores se apresentaram desfasados em relação aos números que os reforços apresentaram nos sete meses com o leão ao peito.