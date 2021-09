As "certas coisas" que Amorim não faz: "Caem e depois correm para o banco..."

Declarações do treinador do Sporting, no final do encontro com o Marítimo (1-0)

Certas coisas: "É uma opção de cada um. Passei pela terceira divisão. Após certas coisas neste jogo, orgulha-me imenso ser treinador inexperiente que perde 4-1 e 5-1 nas competições europeias, mas que não faz certas coisas. Jogadores que caem, que não têm toque e que depois correm na direção do banco. Podemos pensar em paragens técnicas. Se calhar um dia vou ter que fazer. Hoje o que se passou aqui foi óbvio. É a minha opinião."

Pressão a quatro: "Não mudámos a pressão. Quando têm de pressionar vão a quatro. Quando o Palhinha sobe, o Matheus tem de fazer outra coisa. Não houve grandes mudanças. Às vezes parece que são quatro, mas não. Às vezes dá a sensação de uma pressão diferente. Não houve nada de novo."

Finalização: "Muitas vezes tivemos de entrar através de cruzamentos. Os centrais do Marítimo são muito fortes. Há alguma desinspiração no momento do remate. Tirando uma ou outra bola bombeada, eles pensaram bem aquilo que tinham de fazer. Houve bola no poste, de 1x1. Faltou alguma coisinha que aparece em certos jogos."

Problemas em marcar golos: "Temos de fazer mais golos, mas andamos a sofrer menos. Temos de melhorar na finalização. Quero realçar o controlo do jogo. Ao contrário do ano passado, onde dividia o jogo. Tivemos muitos problemas em jogos passados, como o Gil Vicente. Temos de treinar, os golos acabarão por aparecer."