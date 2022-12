Arvelo no Sporting: "É possível que o Real Madrid se venha a arrepender"

"Está a causar uma tremenda boa impressão em Lisboa", conclui o Mundo Deportivo, jornal catalão que regista o erro dos madrilenos no verão passado.

O jornal espanhol Mundo Deportivo, com sede em Barcelona, destacou Adam Arvelo, afirmando ser "possível que o Real Madrid se venha a arrepender" por ter deixado fugir o criativo da formação.

O canhoto, de 17 anos, é um driblador nato e tem estado na equipa de sub-23 do Sporting, no primeiro contacto contra seniores, sendo que o plano dos leões é promovê-lo à equipa B nos próximos tempos face ao bom desempenho até aqui. Soma três golos em cinco jogos.

Amorim já o chamou aos treinos e, apesar de a estrutura técnica entender que é preciso alguma paciência com um jogador que chegou com o rótulo de estrela, todos em Alcochete acreditam no seu potencial. "Está a causar uma tremenda boa impressão em Lisboa", conclui o Mundo Deportivo, jornal catalão que regista o erro dos madrilenos no verão passado

Leia também Mundial 2022 O melhor lateral-direito do Mundial já está encontrado BRINCA NA AREIA >> Séculos depois vieram de lá Davids, Seedorf, Winter e Hasselbaink, bem como os pais de Gullit e Rijkaard.

.