Arthur Gomes: "Tinha tudo para ser uma noite histórica para todos nós..."

Arthur Gomes, avançado do Sporting

Confira a mensagem do avançado brasileiro nas redes sociais, após a eliminação do Sporting da Liga dos Campeões.

O Sporting foi na terça-feira eliminado da Liga dos Campeões, ao perder por 2-1 em Alvalade com o Eintracht Frankfurt, caindo para a Liga Europa graças ao triunfo do Tottenham diante do Marselha, também por 2-1, na sexta, última e decisiva jornada da fase de grupos da Champions.

Após a partida, o avançado Arthur Gomes recorreu às redes sociais para mostrar toda a desilusão pelo afastamento da prova.

"Tinha tudo para ser uma noite histórica para todos nós. Pelo pouco tempo que estou aqui, já percebo o quanto este grupo e estes adeptos merecem algo maior", começou por escrever.

"Fizemos de tudo, corremos, lutámos, mas não conseguimos atingir o objetivo na Champions League. Muito triste pela derrota... Este é o momento de nos fortalecermos para voltar mais forte. Cabeça erguida, a luta não pára... Seguimos sempre em frente!", concluiu o antigo jogador do Estoril.