Volnei partilhou o balneário no Estoril com o extremo e assinala a força mental do compatriota para entrar e decidir

Pedro Gonçalves vai para o meio-campo no jogo contra o Farense e, assim, Arthur Gomes luta pela vaga na frente de ataque e, sabe O JOGO, tem a indicação que terá minutos e espaço na Taça da Liga para ganhar rotinas. Nesse sentido, O JOGO entrevistou Volnei Feltes, central que vai sendo fundamental na Oliveirense, cedido pelo Estoril, e que partilhou o balneário com Arthur.