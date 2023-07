Arthur Gomes na rota do futebol francês: confira os clubes interessados

Jogador brasileiro ficou frustrado por não ter tido a possibilidade de fazer a pré-temporada, até porque se disponibilizara a melhorar o seu jogo na ala, como Amorim lhe pedira, para ser alternativa a Nuno Santos

Arthur Gomes está de saída do Sporting e prefere ficar na Europa. Nesta altura, é no mercado francês que o jogador tenta entrar, por saber que alguns clubes de meio da tabela da Ligue 1 o observaram em 2022/23. Ao que O JOGO apurou, Montpellier, Stade de Reims e Brest, todos clubes que têm negociado com o Sporting nos últimos anos - colocou Slimani no Brest em 2022 - poderão apresentar propostas pelo brasileiro de 25 anos. O agente, Neymar da Silva Santos, pai de Neymar, expressou a vontade do extremo.

"Vamos fazer o possível para colocá-lo num clube que possa fazer com que ele volte a trabalhar, treinar e, claro, jogar também. É um começo de trabalho, a janela abriu agora", disse à "Antena 1", reconhecendo que o atleta quer "preferencialmente a Europa", tal como O JOGO já tinha dado conta no final da temporada de 2022/23.

O jogador custou 2,9 milhões de euros em 2022 e o Sporting ainda cedeu uma percentagem de 40% da futura transferência de Tiago Santos ao Estoril. Aos canarinhos ainda deverá 40% de uma mais-valia de Arthur, o que faz com que os leões apontem para os cinco milhões de euros para o transferir de modo a, pelo menos, recuperarem o investimento que fizeram. Cruzeiro e Corinthians, no Brasil, são emblemas interessados no jogador formado na academia do Santos. O Cruzeiro está mesmo a sondar o interesse do atleta. "Estamos a conversar", admite Neymar Silva Santos ao "Superesportes". O Al-Ahli, do Catar, conversou com os leões para levar Doumbia e também mostrou interesse no jogador.

Sabe O JOGO que o brasileiro ficou frustrado por não ter tido a possibilidade de fazer a pré-temporada, até porque se disponibilizara a melhorar o seu jogo na ala, como Amorim lhe pedira, para ser alternativa a Nuno Santos. Arthur fez 38 jogos, marcou quatro golos e fez três assistências: foi opção no ataque e logrou um golo genial ao Tottenham, na Liga dos Campeões, no seu primeiro minuto de leão ao peito. Até determinado ponto da época convencia Amorim de que não seria preciso investir nesse lugar de alternativa a Nuno Santos. O cenário alterou-se no final de abril.