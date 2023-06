Arthur Gomes lamenta episódio no Brasil: "É triste ver tudo que aconteceu"

Goiás, treinado por Armando Evangelista, venceu na visita ao terreno do Vasco da Gama e os adeptos da equipa visitada originaram o caos. Polícia disparou para tentar conter a situação

O Goiás, orientado por Armando Evangelista, venceu em casa do Vasco da Gama, por 1-0, mas o treinador português não conseguiu saborear o triunfo. Isto porque o encontro foi rodeado de um autêntico caos dentro e fora do recinto, alimentado pelo descontentamento dos adeptos da casa com mais um desaire.

Arthur Gomes, avançado do Sporting, em declarações à Imprensa brasileira durante o leilão do Instituto Neymar Jr., comentou os incidentes.

"É triste ver tudo que aconteceu na Vila Belmiro, pude acompanhar o jogo e torço bastante pelo Santos... Creio que logo logo a equipa vai ultrapassar esta fase e os adeptos vão voltar a ser felizes como sempre foram", afirmou o jogador dos leões.