Arthur Gomes jogou como ala direito e andou perto dos números de Porro na finta

Esgaio cumpriu castigo por acumulação de amarelos e deverá regressar ao onze em Barcelos. Ainda assim, resposta do ex-Estoril deu confiança na aposta para a posição. Até porque Bellerín continua fora.

Frente ao Santa Clara, Arthur Gomes foi pela primeira vez titular como ala direito no Sporting. Rúben Amorim vincou, no fim, que o atleta tinha feito um "jogo muito completo" e, sabe O JOGO, a sua exibição foi elogiada no balneário, tanto no aspecto defensivo como ofensivo. Com bola no pé, o brasileiro procurou a finta e explorar a sua capacidade no 1x1, atributo que Porro apresentava e que o técnico quer encontrar para o seu modelo de jogo e que não vê quer em Esgaio quer em Bellerín.

Arthur tentou sete dribles e conseguiu ter sucesso em quatro (57% de acerto). Apesar de ser apenas um jogo de referência, é de destacar que o brasileiro realizou as mesmas tentativas na finta que Porro alcançou em média na Liga Bwin em 2022/23, ainda que o espanhol, agora no Tottenham, tenha uma percentagem maior de sucesso (69%). Ricardo Esgaio, que cumpriu castigo e voltará, à partida, ao onze diante do Gil Vicente, tenta menos de duas vezes por encontro o drible, logo Arthur justificou continuar a ser rotinado na posição, aproveitando que Bellerín está fora por lesão no joelho esquerdo.

No capítulo defensivo, Amorim gostou da intensidade do futebolista, que somou dez interceções, um pecúlio que agradou e até surpreendeu positivamente, sendo até superior aos que os laterais mais vezes utilizados fazem em média. O cruzamento enquadrado para Paulinho, que falhou nesse lance uma ocasião, foi o único centro dos oito realizados que encontrou um colega. É um aspecto a trabalhar.