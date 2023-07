Arthur Gomes já está em Belo Horizonte: saiba quanto rende ao Sporting

Depois de realizar os habituais exames médicos, o atacante vai assinar pelo Cruzeiro, clube treinado por Pepa e que aceitou pagar ao Sporting três milhões de euros pela transferência do jogador de 25 anos

Arthur Gomes chegou esta quinta-feira à capital de Minas Gerais, Belo Horizonte, e a sua transferência para o Cruzeiro está agora apenas à espera de aprovação nos exames médicos. De acordo com o "Globoesporte", o avançado, que não entrava nos planos do Sporting para a próxima temporada, vai assinar por três anos e meio com a Raposa, que aceitou pagar três milhões de euros pela transferência.

Contratado há pouco menos de um ano pelos leões ao Estoril, Arthur Gomes nunca conseguiu impor-se como um jogador titular na equipa de Rúben Amorim, treinador que o deixou fora da pré-temporada do plantel, apesar do jogador, de 25 anos, ter mais quatro anos de ligação com os leões.

O clube cujo dono é o antigo jogador Ronaldo, e que tem Pepa como treinador, chegou a um acordo com jogador no início de julho e pouco depois acertou também os termos do acordo com o Sporting. Quando isso sucedeu, Arthur Gomes, que se encontrava ainda de férias em São Paulo, viajou até Lisboa para acertar a sua saída, regressando hoje ao seu país, desta feira a Belo Horizonte.

Na equipa de Pepa, Arthur Gomes vai lutar por um lugar na equipa com Bruno Rodrigues e Wesley, os extremos que têm sido titulares.