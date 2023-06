Arthur Gomes está na rota de saída do Sporting

O Corinthians estará interessado na contratação do jogador leonino, que custou 2,5 milhões

Contratado ao Estoril, Arthur Gomes ainda não ganhou o seu espaço no Sporting e, segundo alguns sites brasileiros, o atacante interessa ao Corinthians, um dos grandes do futebol brasileiro. Os mesmos sites adiantam ainda que os dirigentes do Timão já perguntaram aos homólogos leoninos pelo valor do jogador.

Arthur Gomes custou ao Sporting 2,5 milhões de euros, mas o valor poderá chegar aos quatro milhões de euros, mediante objetivos desportivos. O Estoril, recorde-se, detém 50 por cento do passe do futebolista.

Jogador tem contrato com o Sporting até 2027 e está blindado com uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros. O Estoril, recorde-se, detém 50 por cento do passe do atacante brasileiro.

Embora tenha vindo do emblema canarinho e só esteja há uma temporada em Alvalade, Arthur Gomes não estará totalmente satisfeito com o seu percurso de leão ao peito. O jogador brasileiro participou em 42 partidas, mas foi titular apenas em 14, dez na Liga Bwin e uma na Liga dos Campeões.

Arthur pretende ser mais influente e ter uma presença mais constante no onze e, na última temporada, não conseguiu atingir essa meta.

O atacante tem contrato com o Sporting até 2027 e está blindado com uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros. Rúben Amorim é um apreciador das suas características e sabe que a qualquer momento o jogador pode atingir outros patamares exibicionais. Nesta altura, uma eventual negociação não seria fácil, pois os leões gostariam de rentabilizar o investimento para investirem logo de seguida noutros jogadores.