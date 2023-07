Arthur Gomes deixa o Sporting e vai ser reforço para Pepa: confira o valor do negócio

Jogador brasileiro vai vestir a camisola do Cruzeiro.

Arthur Gomes vai rumar ao Cruzeiro, que tem em Pepa o seu treinador. O negócio está muito avançado, ao que O JOGO pôde saber, e o emblema de Belo Horizonte deverá pagar cerca de três milhões de euros pelo extremo que o Sporting contratou no verão de 2022/23, ao Estoril, por 2,9 M€, entregando ainda uma parte do passe de Tiago Santos.

O Sporting ainda deveria uma parte da mais-valia ao Estoril, mas baixou as exigências dos cinco milhões de euros, porque não conseguiu interessados no ativo e respeitou a vontade do jogador, que, apesar de ter sondagens na Europa, não soube de ofertas concretas.

"Está fechado sim, mas nos próximos dias os detalhes do contrato serão anunciados", disse à imprensa brasileira Neymar da Silva Santos, agente de Arthur, que é pai do craque do PSG Neymar.