Arthur espreita o ataque: o onze provável do Sporting em Arouca

Boa resposta do extremo em Londres deu pontos. Meio-campo pode voltar a ter Pote. O Sporting joga em Arouca a partir das 20h30 de hoje, num jogo relativo à 11.ª jornada da Liga Bwin.

O onze do Sporting terá necessariamente de mudar face à lesão contraída por Morita. Para a posição de interior estão três opções: Pedro Gonçalves, que não jogou em Londres por estar castigado, Mateus Fernandes e Alexandropoulos. O atacante nunca foi utilizado a titular no meio-campo em jogos fora, no entanto face às opções pode bem ser o escolhido, porque os outros dois ainda não foram sequer titulares. Mateus está à frente do grego: "O Sotiris, que tem 20 anos, até menos experiência na nossa forma de jogar, do que o Mateus Fernandes."

Nesse sentido, abrir-se-á uma vaga no ataque dada a lesão de Paulinho. Arthur Gomes estava para ser titular na Taça de Portugal, tal como O JOGO escreveu na véspera do encontro com o Varzim, mas ficou doente. Tem vindo a ganhar pontos pelo empenho em treino e pela evolução tática e poderá estrear-se no onze verde e branco, partindo da esquerda, até porque "não sentiu" o jogo diante do Tottenham, criando duas jogadas perigosas para Nazinho. Edwards tem correspondido como falso nove e deverá ser esse o seu lugar hoje em campo.

Porro luta pela quarta partida

Porro deverá ser titular hoje, diante do Arouca, e cumprir a quarta partida consecutiva como titular, um cenário que ainda não ocorreu este ano. O espanhol tem sofrido vários problemas físicos e poderá mostrar uma regularidade que lhe tem faltado. Justamente a pensar nisso, Amorim retirou-o de campo mais cedo contra o Varzim e Casa Pia, de modo a poder esticar a capacidade física do espanhol. Estas mazelas recorrentes retiraram espaço a Porro na seleção e o ala ficou mesmo fora da lista de Luis Enrique, não sendo sequer incluído nos 55 nomes preliminares.

St. Juste ainda não realizou um jogo completo e Amorim, dizendo que este tem o "tempo limitado", vai colocá-lo no banco novamente, podendo somar minutos durante o encontro como tem ocorrido.

Onze provável do Sporting: Adán; Gonçalo Inácio, Coates e Matheus Reis; Porro, Ugarte, Pedro Gonçalves e Nuno Santos; Trincão, Edwards e Arthur Gomes.