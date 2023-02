Arsenal: um adversário de má memória para o Sporting e com reforços de peso

Equipa leonina nunca venceu os ingleses nas provas europeias.

O Sporting vai ter pela frente nos oitavos de final da Liga Europa de futebol o Arsenal, o atual líder da Premier League e equipa que os leões nunca venceram nas provas europeias.

O sorteio realizado na sede da UEFA, em Nyon, na Suíça, colocou os gunners no caminho do emblema de Alvalade, naquela que está a ser a melhor temporada da equipa de Londres nos últimos anos, aparecendo na luta pelo título inglês.

O Arsenal, que conta com o português Fábio Vieira (habitual suplente nos jogos do campeonato) e é comandado pelo espanhol Mikel Arteta, apontado com um dos "discipulos" de Pep Guardiola, já teve larga vantagem no topo da Premier League, mas perdeu algum "gás" nas últimas semanas.

Mesmo com apenas um triunfo nos últimos quatro jogos, o Arsenal continua a liderar a Liga inglesa, mas agora com dois pontos de vantagem e menos um jogo disputado do que o Manchester City, segundo classificado.

Sporting e Arsenal voltam a encontrar-se depois de terem disputado o Grupo E da Liga Europa em 2018/19, com os ingleses a vencerem em Alvalade por 1-0 e depois registando-se um nulo em Londres, na última jornada, numa altura em que já estava tudo resolvido no agrupamento.

Nessa época, o Sporting acabou eliminado pelo Villarreal nos 16 avos de final, enquanto o Arsenal chegou mesmo à final, mas acabou batido pelo Chelsea (4-1).

É preciso recuar até 1969 para encontrar novos duelos entre leões e gunners, dessa vez na extinta Taça das Cidades com Feiras, competição reconhecida pela UEFA como precursora histórica da Taça UEFA/Liga Europa, mas sem contabilização para o palmarés oficial, com novo triunfo do Arsenal (3-0) na segunda ronda, após o 0-0 na primeira mão em Alvalade.

Para esta temporada, o Arsenal reforçou-se com nomes como Gabriel Jesus e Zinchenko, e agora Jorginho no mercado de inverno, mas é o norueguês Odegaard e o inglês Saka que têm dado mais nas "vistas" na equipa de Arteta.

Os gunners chegam aos oitavos de final depois de terem conquistado o Grupo A, com cinco vitórias e apenas uma derrota, com o PSV Eindhoven, por 2-0, nos Países Baixos.

O sorteio colocou a Roma, de José Mourinho, treinador duas vezes vencedor da prova, frente à Real Sociedad, atual terceira classificada em Espanha, e o Fenerbahçe, de Jorge Jesus, com o Sevilha, recordista da Liga Europa com seis títulos.

O Manchester United, de Bruno Fernandes e Diogo Dalot, vai disputar o acesso aos quartos de final com o Bétis, de William Carvalho, e o Union Berlim, de Diogo Leite, volta a encontrar o Saint-Gilloise.

Alemães e belgas já tinha disputado o Grupo D, relegando o Braga para a Liga Conferência Europa, com os minhotos a acabarem eliminados no play-off de acesso aos "oitavos" pela Fiorentina (0-4 em casa e 2-3 fora).

Os jogos dos oitavos de final estão agendados para 09 e 16 de março, com o Sporting, tal como as restantes equipas que disputaram o "play-off" de acesso aos oitavos de final, a disputar o primeiro jogo em casa.

A final está marcada para 31 de maio em Budapeste, na Arena Puskas.