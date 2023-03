Arsenal Portugal, um grupo de gunners que "nasceu" no Facebook e já conta com 300 lusos

O jogo de hoje vai ter nas bancadas um grupo de carolas portugueses que torce pelos gunners. Arsenal Portugal é o nome de um núcleo que se conheceu numa página do Facebook e teve o primeiro encontro há sete anos. A partir daí, o movimento cresceu e é bastante ativo nas redes sociais.

Não são apenas ingleses os adeptos que, esta tarde, vão estar no Estádio José Alvalade a puxar pelo Arsenal. Entre a falange de apoio dos gunners estará a claque portuguesa do clube, composta por cerca de 300 simpatizantes e perto de meia centena de sócios. Nem todos vão ao jogo, mas apenas porque não havia forma de garantir ingressos. "Recebi mais de 100 pedidos de bilhetes, mas tive que dar nega a quase toda a gente, porque só recebemos cerca de 20 de Inglaterra", conta, a O JOGO, Ricardo Pires, fundador do Arsenal Portugal.

"Neste grupo há elementos que são do FC Porto, Sporting e Benfica, mas eu sou apenas do Arsenal. Em miúdo também gostava do Beira-Mar, até porque ia com o meu avô ver jogos ao Mário Duarte, mas entretanto foquei-me apenas nos gunners", afirma Ricardo, um dos mais ativos do núcleo, que ronda os 50 pagantes. "Temos uma cota mensal de três euros para suportar custos", explica, contando que o Arsenal Portugal está a tentar ser integrado no grupo oficial de "Supporters Clubs", que integra dezenas de núcleos espalhados por todo o planeta. "Ainda não somos oficiais, porque o Arsenal obriga a que se cumpram determinadas critérios. É preciso estarmos registados como associação, termos número de contribuinte e a contabilidade organizada, o que no nosso caso, por uma razão ou por outra, ainda não foi possível", diz.

Num bar em Viseu, o Arsenal Portugal juntou-se pela primeira vez em 2015. Do resultado do jogo ninguém se lembra: "Se calhar bebemos demais..."

Mas a paixão dos portugueses pelos londrinos em nada é inferior à dos outros. Aos poucos, o grupo tem alargado a sua base e, por esta altura, há publicações no "You Tube" que já contam com mais de duas mil visualizações. "Alguns de nós conheceram-se numa página do Facebook em 2012. Era uma página ligada ao futebol em geral", continua Ricardo sobre a fase embrionária do núcleo. Depois, os gunners desse grupo começaram a interagir cada vez mais uns com os outros, até decidirem juntar-se.

"Foi em 2014 que decidimos criar o nome de Arsenal Portugal, com o objetivo de agregar os adeptos do clube no nosso país. Depois decidimos fazer o primeiro encontro em agosto de 2015. Fomos a um bar em Viseu assistir pela televisão a um jogo contra o Newcastle. Já nem me lembro como ficou o resultado, se calhar bebemos umas cervejas a mais", conta entre risos, sobre um projeto que começou por ser uma página de Facebook. Agora têm um site próprio e apostam noutras redes sociais, como o "Instagram" ou o "You Tube", mantendo nesta última um direto semanal que depois pode ser ouvido em formato de podcast no "Spotify". "Falamos dos jogos da semana anterior, mas também de outras notícias, como renovações, transferências, rumores, etc. Neste momento, são já 223 as emissões disponíveis."

Fazem-no com prazer, carolice e muita dedicação, até porque, como defendem, o Arsenal é um clube especial. "É o maior clube de Londres e o terceiro de Inglaterra, apenas atrás do Manchester United e o Liverpool. Não precisamos de injeções de capital, como o Chelsea ou o Manchester City. É um clube com muita história que sempre viveu daquilo que fez", afirma, com orgulho, um dos rostos principais do Arsenal Portugal.

Romarias ao "Emirates"

Os elementos do Arsenal Portugal viajam por vezes até Inglaterra para assistirem a jogos no Emirates ou noutros recintos. "A nossa primeira ida foi em 2019 para um jogo com os Wolves, mas depois disso já regressámos. Num jogo contra o Leicester, mais recente, fomos uns 12 ou 13", conta Ricardo Pires sobre as epopeias dos "canhões" de Portugal.