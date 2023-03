"Arsenal? O Sporting já acaba por estar habituado a este tipo de ambientes"

Declarações de João Palhinha, médio do Fulham à Sport TV. O ex-leão aborda a eliminatória da Liga Europa em que os verdes e brancos defrontam o Arsenal.

Plantel do Sporting: "O Sporting está muito bem servido com os jogadores que tem. Tem um grupo muito bom, está bem servido em todas as posições".

Jogo com o Arsenal: "Vou estar a torcer para que ganhe amanhã, sei não vai ser um jogo fácil. Bateu-se muito bem no primeiro jogo. Acredito que consigam dar também uma boa resposta amanhã, num ambiente que é muito bom, de Liga dos Campeões. Acho que o Sporting já acaba por estar habituado a este tipo de ambientes, principalmente nos últimos anos pelo facto de ter jogado na Champions. O clube estar inserido neste tipo de competições demonstra o crescimento que tem tido e espero amanhã um Sporting forte e capaz de dar uma boa resposta".

Vai assistir ao jogo: "Irei estar no estádio, com a minha mulher e o meu filho e espero que sejam felizes no fim".

Época dos gunners: "Arsenal tem muito mérito no que tem vindo a fazer. É uma equipa com muitas soluções pelas contratações que fez, com muita qualidade. Tem demonstrado na Liga inglesa a qualidade do seu plantel. Vai ser um excelente jogo, com duas grandes equipas".

O que tem o Sporting de fazer para passar? "No fundo, o Sporting tem de ter a ambição de poder ganhar algo, sendo que a pressão está do lado do Arsenal e não do Sporting. Toda a gente espera que o Arsenal passe à próxima eliminatória com naturalidade. Por isso é que falo muito na palavra ambição. Recordo aquele ano em que fomos campeões, surpreendendo toda a gente. Acho que muita gente não espera agora que o Sporting passe, mas com ambição e com crença até ao fim, poderá dar uma excelente resposta".