"Arsenal é a equipa mais difícil que nos podia ter calhado? Eu não os vejo assim"

Declarações de Jeremiah St. Juste , central leonino, em conferência de imprensa de antevisão ao Sporting-Arsenal, marcado para quinta-feira (17h45) e relativo à primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa.

Em teoria, o Arsenal é o adversário mais difícil que podia ter calhado ao Sporting? "Eu não os vejo assim. Eu acho que vai ser um grande jogo, o Arsenal é líder na Premier League e poder medir forças com as melhores equipas é importante. Será um jogo excelente".

Desde que chegou, tem tido problemas com lesões: "A consistência é muito importante. Eu comecei devagar, mesmo na pré-época e tenho tido problemas, mas tenho trabalhado arduamente. Cheguei onde estou graças a isso e vou continuar a trabalhar".

Que tipo de ajuda tem dado Amorim nesse aspeto? "Ele ajudou-me bastante, tal como os adjuntos. Ele conhece o meu caráter, eu quero fazer as coisas rápido e eles ajudaram-me a ter paciência".

Com a mudança para o Sporting, considera que está mais perto da seleção dos Países Baixos? "É um sonho que tenho. Gosto muito de jogar com as cores da seleção e acho que esta mudança colocou-me no caminho certo. Espero que me convoquem em breve".

Há cinco anos, Sporting e Arsenal defrontaram-se na Liga Europa. O Arsenal ganhou 1-0 em Alvalade. Seria positivo repetir esse resultado? "Eu não estava aqui, para mim será difícil dizer o que mudou nos últimos cinco anos. Mas estou confiante que será um jogo entusiasmante e com grandes jogadores".

O que espera do Arsenal: "Espero uma equipa que quer ganhar, que vai pressionar, que é dinâmica e vai ter qualidade com bola".

Tem competição na posição com Diomande: "Ele é um grande rapaz e um excelente jogador. Temos uma excelente relação. Temos grandes defesas no Sporting e é bom podermos competir".

Falou de querer competir com as melhores equipas na Europa. Acha que Bukayo Saka é um dos melhores extremos da atualidade? "Quer o jogador quer o Arsenal têm provado que são grandes. Estou entusiasmado".

Rúben Amorim é muito conhecido em Inglaterra. O que trouxe à equipa? "Temos um futebol dinâmico que ele traz à equipa".

O Arsenal está num nível acima do Tottenham, que já defrontaram na Liga dos Campeões esta época? "É uma equipa diferente, com um estilo diferente, mas temos um plano de jogo preparado".