Arsenal assinala regresso de Bellerín a casa

Hector Bellerín com a camisola do Arsenal

Jogador do Sporting representou os gunners até 2021.

Após conhecer o sorteio da Liga Europa que colocou o Sporting no caminho do Arsenal nos oitavos de final da Liga Europa, o clube inglês publicou no Twitter uma foto de Hector Bellerín com uma das três Taças de Inglaterra que conquistou nos londrinos e a mensagem "De volta a casa" seguida de um emoji com um coração, acrescentando: "Vemo-nos no Emirates a 16 de Março".

Bellerín, recorde-se, chegou ainda em idade júnior ao Arsenal em 2011 e representou os gunners até 2021. Conquistou ainda três Supertaças pelo Arsenal.