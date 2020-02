Arguido conta tudo sobre o ataque à Academia: "Estava triste..."

Prossegue o processo do julgamento ao Ataque à Academia do Sporting

Um dos encapuzados, Tiago Neves, depõe esta quarta-feira na sequência do julgamento do ataque à Academia do Sporting.

Decorre esta quarta-feira a 30.ª sessão do julgamento do ataque à Academia, sendo Tiago Neves o primeiro dos arguidos a prestar depoimento. À tarde, testemunhará Bas Dost.

"Fui à Academia. Entrei no balneário e não agredi ninguém. Fui porque estava revoltado com os resultados da equipa. Não tinha o direito de lá ir, no entanto fui. Sou de Loulé. Vim para Lisboa no dia anterior. Fui para a Academia de boleia. Parámos no Lidl do Montijo. Depois fomos diretos para a Academia. Estavam carros estacionados num parque de estacionamento. Havia mais carros, juntei-me ao grupo e fomos. Tapei a cara quando saí do carro no caminho para a Academia. Não levei nenhuma tocha. A tocha foi-me passada pelos elementos já dentro da Academia", começou por contar.

"Sabia que era irregularidade. Foi estupidez condenável, mas achei que podia safar-me assim. Foi sem autorização. Fui em frente, contornámos a ala da formação e fomos diretos ao campo. Os jogadores não estavam lá, só um elemento que poderia ser o Jorge Jesus. Passaram-me a tocha e acendia-a. Projetei-a para o meio do nada. Passou por cima de um carro e ficou na estrada", continuou. "Depois fui para as portas da ala profissional e entrei. Estava já aberta. Virei à esquerda. Perdi-me, não conseguia visualizar nada. Segui até chegar ao balneário. Vi que estava um jogador caído no chão, era o Bas Dost. Vi-o a levantar-se com as mãos na cabeça", afirmou, para depois explicar o motivo que o levou à Academia:

"A minha intenção nunca foi agredir alguém. Estava triste. Ia lá dar uma espécie de aperto, pedir justificações. Queria saber porque não ganhavam e não davam mais. A intenção seria possivelmente assustá-los para que percebessem que deviam ter dado mais e ter ganho. Foi por não terem conseguido a Liga dos Campeões. O resultado com o Marítimo revoltou-me. Foi mais pelo não acesso à Liga dos Campeões. O que se passou na Madeira a mim não me afetou. Não foi comigo", revelou Tiago Neves.