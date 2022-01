Declarações de Frederico Varandas em entrevista à CNN Portugal, esta segunda-feira.

Arbitragem: "Fico muito contente quando o Sporting é tido como fraco. Gostava que essa opinião continuasse. Não temos sentido tanto isso, porém. O Sporting tem uma forma clara e transparente de lutar por futebol íntegro, saudável e positivo. Considero que a arbitragem está muito melhor. A herança deixada a Fontelas Gomes era terrível. Vítor Pereira foi uma desgraça na arbitragem. A promiscuidade, os e-mails... Os árbitros estão melhores. Todos nos lembramos do Apito Dourado, dos anos 80 e 90; a própria Federação mudou e tem evoluído. O VAR tem sido fundamental. Hoje o Sporting é mais respeitado porque se dá ao respeito. Não é fazer barulho, protestar para inglês ver. Nunca fui para um camarote com os árbitros."

Belenenses-Benfica: "Não há situação semelhante noutros campeonatos. O jogo não devia ter existido. Há regulamento e há uma direção da competição. Os números ficam lá, o melhor ataque fica lá, num campeonato competitivo."

Ser campeão nacional é o ponto alto? "Sim. Uma aplicação do Sporting custa milhões. Quem está do lado de lá não percebe a escassez de recursos financeiros. Lembro-me do que era dito, dos anos que precisaríamos para nos reerguermos. O rumo não tem sucesso imediato, apostámos num processo desportivo na formação, um processo em que reduzimos o investimento e a massa salarial. Reduzimos em 18 M€. Sabíamos que iriam haver percalços desportivos. Adorava ter tido um treinador diferente em 2017/18. Antes não era fácil contratar. É mentira que o Sporting tenha invertido o rumo com o Rúben. Quando terminámos em quarto lugar, que foi o momento mais baixo do mandato, reduzimos em dois anos 10 M€ os salários. Era fácil ter pegado no Salgado Zenha e pedir para inverter: ainda reduzimos 8 M€ os salários no futebol e modalidades. Conseguimos ser campeões. Quero dar mérito ao meu treinador, ao meu diretor desportivo e aos meus jogadores."