Aprovado aumento salarial de Frederico Varandas: confira os valores

AG de acionistas deu luz verde para o aumento dos vencimentos, criticado por alguns sócios.

Os acionistas da SAD leonina reuniram-se, no Auditório Artur Agostinho, numa Assembleia Geral Extraordinária com um ponto único: aprovar "as alterações na remuneração fixa a introduzir na Política de Remuneração dos titulares dos órgãos sociais da Sociedade propostas pela Comissão de Acionistas" para entrarem em vigor na próxima época.

A reunião começou pelas 18h00 de terça-feira, no Estádio José Alvalade, com a proposta da Direção leonina a ser aprovada, como esperado, já que a maioria da SAD é detida pelo clube por via direta e indireta, e o presidente do Sporting e da SAD é o mesmo. O aumento dos vencimentos dos administradores foi um tema muito contestado por vários sócios que não apoiavam as alterações que prevêem, por exemplo, que o presidente Frederico Varandas passe a receber mais 32% do que o atual salário. O Movimento "Hoje e Sempre Sporting" pediu mesmo, antes desta Assembleia Geral, em comunicado, "bom senso" aos dirigentes leoninos para que agendassem uma Assembleia Geral em que os sócios fossem incluídos para ser discutida e votada a proposta de Varandas, um apelo que não foi atendido.

Com esta aprovação, a partir da próxima temporada, Frederico Varandas passa a receber 240 mil euros por ano de salário fixo, ao invés dos atuais 182 mil. Já os vice-presidentes passam de 131 mil para os 190 mil euros, o que representa uma subida até 45 por cento. Para além disso, com a aprovação desta alteração, os administradores não executivos, até aqui sem remuneração fixa, vão ficar com um vencimento igual ao do presidente do Conselho Fiscal, no valor de sete mil euros.

Na base desta propostas esteve um estudo da consultora Korn Ferry, que diz que o salário do líder do Sporting está 11,4 por cento abaixo da mediana dos mercado.