Aposta no contra-ataque terá afastado Rúben Amorim do Tottenham

Tottenham terá excluído treinador do Sporting por este apostar no contra-ataque.

Rúben Amorim entrou na equação do Tottenham e esteve mesmo na lista restrita de nomes apontados à sucessão de Antonio Conte. No entanto, o português terá sido preterido pelo seu apetite pelas transições rápidas.

Escreveu o periódico "The Times" que a vontade de "colocar sempre a equipa a jogar em contra-ataque" foi uma "preocupação" no seio da Direção liderada por Daniel Levy, porque tinha alguma semelhança com as ideias de Antonio Conte.

Acrescenta-se mesmo que a melhor forma de potenciar a academia e também os jogadores contratados recentemente são escolhidos de acordo com um modelo de jogo assente na manutenção da posse de bola, além de se referir que a lógica de uma defesa a três pode ser entendido como uma ideia de jogo focada na defesa e que tal privilégio desagrade aos adeptos.

Esta foi uma notícia que, sabe O JOGO, surpreendeu a equipa técnica do Sporting, já que Amorim é apologista de construir a partir de trás e onde mais se compara a Conte é na pressão imediatamente após perder a bola, que gera, lá está, alguns golos vindos de contra-ataque.

O escolhido, o australiano Ange Postecoglou, foi campeão no Celtic.