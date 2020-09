Titulares do jogo com o Aberdeen realizaram trabalho de recuperação.

Depois do triunfo de quinta-feira na terceira pré-eliminatória da Liga Europa, por 1-0, sobre o Aberdeen, a equipa principal do Sporting treinou esta sexta-feira no Estádio José Alvalade.

Os titulares do jogo de ontem, quinta-feira, realizaram trabalho de recuperação, com exceção para o guarda-redes Adán, que trabalhou normalmente no relvado com os restantes.