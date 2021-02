Após toda a polémica, Rúben Amorim lançou Palhinha no dérbi

Tribunal Central Administrativo do Sul deu provimento à providência cautelar interposta pelo Sporting.

Depois de toda a polémica e de Rúben Amorim, no domingo, ter referido que não contava com Palhinha para o dérbi desta segunda-feira com o Benfica, o médio-defensivo do Sporting acabou mesmo por ser lançado na segunda parte, à passagem do minuto 61, para o lugar de João Mário.

A pouca horas do pontapé de saída do encontro de Alvalade, o Sporting anunciou que o Tribunal Central Administrativo do Sul tinha "dado razão" ao clube contra o Conselho de Disciplina, que confirmou a suspensão de um jogo aplicado a Palhinha.

Mais tarde, foi o próprio CD que reagiu, garantindo que o Tribunal "nem sequer se pronunciou (nem o requerente o terá suscitado) sobre se o Conselho de Disciplina devia ou não ter anulado a suspensão automática do jogador João Palhinha resultante do 5º cartão amarelo exibido pelo árbitro" Fábio Veríssimo.

No ponto 3 do seu comunicado, o CD explicou que a decisão do Tribunal Central Administrativo do Sul, relativamente ao pedido de aplicação de medida cautelar formulado por João Palhinha, "refere-se a uma providência cautelar, não dirigida à validade da decisão do Conselho de Disciplina mas apenas à sua eficácia, que fica momentaneamente suspensa".