Filho do antigo médio Mamede, jovem avançado leonino bisou na vitória sobre o Oliveira do Hospital (1-3), depois de ter estado parado um ano e meio devido a gravíssima lesão

Dois golos de Tiago Ferreira contribuíram de forma decisiva para a vitória do Sporting B no terreno do Oliveira do Hospital, por 1-3, jogo a contar para a quinta jornada da fase de permanência/descida.

O atacante de 21 anos abriu o marcador de penálti e André Salvador restabeleceu a igualdade da mesma forma, mas logo no início da segunda parte o jovem leão bisou, tendo o resultado sido fixado por Rodrigo Ribeiro em período de compensação. Com esta vitória, o Sporting B dá um grande passo para a permanência, somando agora 13 pontos, mais quatro do que o Vitória de Setúbal (9) e Real (8), que se defrontam a partir das 18h00.

"Estou muito feliz por voltar à competição e ainda mais feliz com a vitória", disse Tiago Ferreira no final de uma partida em que foi eleito o homem do jogo pela FPF. E o caso não é para menos, pois o jovem avançado regressou aos relvados apenas em março, depois de uma prolongada paragem por lesão, sofrida em setembro de 2021 (lesão no tendão rotuliano do joelho esquerdo).

Filho de Mamede, antigo médio do V. Setúbal e que fez grande parte da carreira em Itália (Regina, Messina, Génova, Perugia, Salernitana e Potenza), Tiago Ferreira é apontado como uma das grandes promessas do Sporting, tendo estado no banco, a época passada, no clássico Sporting-FC Porto. Em 2021/22, foi chamado por Rúben Amorim para fazer a pré-época.