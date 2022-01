Sporting reage à ameaça da UEFA: "Está tudo em dia e certo com a Sampdória"

UEFA informou esta terça-feira que o Sporting corre o risco de ficar afastado das competições europeias. O caso tem a ver com a transferência de Bruno Fernandes para o Manchester United.

A UEFA informou esta terça-feira que o Sporting corre o risco de ficar afastado das competições europeias. Em causa dívidas pendentes que, segundo o organismo, teriam de ser pagas até ao próximo dia 31 de janeiro.

Segundo O JOGO apurou junto de fonte oficial do Sporting, a dívida em causa, com a Sampdória, foi saldada.

"Está tudo pago, já não há dívida. O Sporting recorreu da sentença e a UEFA indeferiu, mas está tudo em dia e certo com a Sampdória", informou a mesma fonte o nosso jornal.

O caso tem a ver com a transferência de Bruno Fernandes para o Manchester United e o pagamento de uma percentagem do valor da transferência que tinha ficado acordada aquando da vinda do médio para os leões. Mais tarde, após a rescisão de contrato do internacional português, depois do ataque a Alcochete, e a assinatura de um novo vínculo, o Sporting alegou que o contratou inicial deixara de ser válido.