Apesar do teste positivo, Sporting confia que Coates vai defrontar o Famalicão

Sporting confia que Coates vai defrontar o Famalicão

O Sporting não está preocupado com a notícia de que Coates testou positivo à covid-19 ao serviço da seleção do Uruguai, nem teme que isso possa impedir o central e capitão de regressar a Portugal a tempo de defrontar o Famalicão no domingo.

Segundo explicou a O JOGO fonte do Sporting, Coates possui um certificado de recuperação covid-19, o qual é válido por 180 dias, depois de ter contraído o vírus no início de dezembro passado.

Ou seja, o jogador pode viajar para o nosso país com esse mesmo certificado e também não terá de cumprir isolamento à chegada, pelo que estará disponível para defrontar os famalicenses.