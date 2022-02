Apesar das relações tensas, Varandas vai estar na tribuna do Estádio do Dragão

Mesmo em tempos de relações conturbadas, representação institucional é sempre ao alto nível.

As relações tensas e com acusações recíprocas entre os dois clubes não terão influência na representação institucional do Sporting na tribuna do Estádio do Dragão. À semelhança de clássicos e dérbis anteriores, relações conturbadas com os rivais não impedem o presidente leonino, Frederico Varandas, de marcar presença. Esta noite o presidente verde e branco liderará a representação institucional dos leões na tribuna e estará acompanhado por mais sete altos cargos do clube.

Varandas em diversas ocasiões atacou o FC Porto e não retira uma vírgula às acusações ao homólogo Pinto da Costa, como fez questão de afirmar ainda recentemente em entrevista à CNN Portugal. Já em fevereiro de 2021, no clássico da época passada, Varandas esteve na tribuna do Dragão.

Em relação ao Benfica, a postura de separar águas e manter relações institucionais ficou patente. O ex-presidente Luís Filipe Vieira e o Benfica sempre estiveram debaixo de fogo nas palavras de Varandas, mas isso não impediu que marcasse também presença na tribuna da Luz em maio de 2021, num jogo sem público pela covid-19. Mais recentemente, em dezembro, Varandas esteve ao lado de Rui Costa no último dérbi.