Aperto a Slimani sem consequências: o caso do argelino e outras reprimendas de Amorim

Depois da repreensão, Slimani treinou em Alcochete e reencontrou Amorim. Treinador prometeu uma oportunidade ao avançado, garantindo que este seria opção para o Benfica. Até aqui, em dados recolhidos por O JOGO, Amorim tem cumprido e distribuído perdões em casos idênticos.

Slimani treinou no domingo integrado com os suplentes utilizados e não utilizados diante do Tondela, voltando a encontrar Rúben Amorim depois de ter sido impedido pelo técnico de cumprir o preparo de sexta-feira e, consequentemente, ficando arredado do jogo na Beira Alta.

O avançado, que se tinha exercitado sozinho no sábado, em Alcochete, esteve nos exercícios de ontem, como Rúben Amorim antecipara na conferência de Imprensa após a vitória por 3-1, deixando a garantia de que o argelino começaria uma "nova semana" e que tinha todas as oportunidades para ser "opção contra o Benfica".