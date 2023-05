Aperta-se o cerco a Nuno Santos: confira os interessados e os pormenores

Wolverhampton e Nottingham juntam-se a Eintracht Frankfurt, Torino e Nice na corrida pelo ala leonino

Wolverhampton e Nottingham também estão na corrida por Nuno Santos. Os emblemas da Premier League seguem há muito o ala leonino e estão a avaliar a possibilidade de contratá-lo no final da presente temporada.

Frederico Varandas não baixa a fasquia em relação ao jogador e só aceita negociá-lo a partir dos 15 milhões de euros. Em cima da mesa está também a renovação e aumento salarial do ex-Rio Ave.

Caso avancem para o contacto direto com o Sporting, as direções dos Wolves e Nottingham, estes sobretudo se permanecerem na principal liga, sabem que nunca conseguirão resgatar o jogador por um valor inferior a 15 milhões de euros, aliás, esta é a base negocial imposta por Frederico Varandas para libertar o canhoto. Além destes dois emblemas, também o Eintracht Frankfurt, o Nice e o Torino estão interessados no camisola 11 dos leões. Nuno Santos tem contrato até 2025 e uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros, valor que nunca será colocado em cima da mesa numa negociação porque estes números não representam o valor real do esquerdino.

Percurso: ala fez a formação no FC Porto e foi campeão nacional no Benfica

A realizar um temporada de grande nível, Frederico Varandas admite também premiá-lo pelo desempenho, apresentando-lhe uma proposta de renovação de contrato, com aumento de ordenado, embora Nuno Santos já tenha partido de uma base salarial superior, como disse recentemente Rúben Amorim numa conferência de imprensa. "Em relação aos aumentos, temos de ver a base em que ele [Nuno Santos] partiu. Tivemos de lutar contra outro clube pelo Nuno. Temos sido justos. Podem estar descansados, não estamos a ser injustos com o Nuno Santos", revelou o treinador.

O camisola 11 tem contrato com os leões por mais duas temporadas. Está blindado com uma cláusula de 60 milhões.

Nuno Santos está a cumprir a terceira temporada de leão ao peito, mantendo uma regularidade exibicional impressionante. Conhecido pelo feitio mais impulsivo, demonstrou algum desconforto por ficar algumas vezes fora do onze inicial, em função da estratégia definida pelo treinador.

Na última jornada, diante do aflito Paços de Ferreira, o ala - que fez parte da formação no FC Porto e no Benfica, tendo sido campeão neste último - deu outro brilho à goleada leonina com um golo fantástico: uma chapelada ao guarda-redes Marafona.

É o ala mais goleador da I Liga

Nuno Santos é o ala mais goleador da I Liga, somando, nesta fase, oito golos em 28 jogos. Mesmo reconhecendo que o camisola 11 sobe muito no terreno e que, a certos espaços, é quase um extremo, os números são fortes para a posição. Winck, do Marítimo, lateral direito, e Ricardo Mangas, lateral esquerdo/extremo do Boavista, são quem mais se aproximam, mas com metade dos tentos no campeonato.

Nuno tem sido dos melhores na época do Sporting e leva nove golos e sete assistências nos 46 jogos realizados, estando a apenas um tento de igualar a marca do ano passado, o seu melhor registo da carreira. Não vai chegar aos 50 jogos de 2021/22 por ter sofrido uma entorse no tornozelo em novembro.