Aos olhos de ex-treinador do Sporting, Pote supera Sarabia: "É mais completo"

Numa avaliação aos jogadores, Augusto Inácio diz que gosta mais do futebol do internacional português e admite que o espanhol está ainda muito agarrado ao futebol de posse praticado no PSG

"Pote e Sarabia são grandes jogadores, mas dão coisas diferentes à equipa". Lançado o desafio sobre o que um e outro dão à equipa e o que um tem a mais ou a menos do que o outro, Augusto Inácio não poupou nas palavras e colocou o português uns bons furos acima do colega espanhol, que também atua preferencialmente do lado direito do ataque.

"Ponto prévio: o Sarabia ainda está cá há pouco tempo e, naturalmente, não está totalmente adaptado a este futebol, à nossa realidade. No entanto, por aquilo que já vi e se me perguntarem quem é que eu prefiro, digo sem problemas que prefiro o Pote", atirou Inácio. E porquê? "Remata melhor, desloca-se melhor, é mais intenso. No fundo é mais completo", sublinhou Inácio, que no comando técnico dos leões venceu o campeonato nacional em 2000.