Antunes: um sonho de criança, os objetivos e um reencontro no Sporting

"A sensação de voltar a Portugal e pela porta grande é boa. Representar um clube desta dimensão é excecional e, para mim, é um voto de confiança enorme porque passei um ano difícil. Quero agarrar esta oportunidade e mostrar que valeu a pena apostarem em mim", estas foram as primeiras palavras de Antunes, oficializado este sábado como reforço do Sporting.

"Foi sempre um sonho de criança representar um grande clube em Portugal. Surgiu esta grande oportunidade e como é óbvio não podia deixar de fugir. Vou agarrar isto com a maior das forças", afirmou o jogador, avançando: "A experiência lá fora foi boa para mim para adquirir mais minutos e a melhorar. Estou mais forte do que antes e tenho a certeza que vou corresponder.

O lateral esquerdo português Antunes e o defesa direito espanhol Pedro Porro foram este sábado apresentados oficialmente pelo Sporting.

O experiente Antunes, de 33 anos, chegou ao Sporting como jogador livre, depois de ter rescindido o contrato com o Getafe, no qual tinha estado nas últimas três temporadas, a derradeira marcada por uma grave lesão num joelho, assinando por duas temporadas.

"Sempre fui mais caracterizado para a garra, dedicação e vontade de vencer. Espero poder incutir isso neste grupo, porque é um clube que precisa e merece ganhar todos os anos. É com essa vontade que venho. Quero vencer bastantes troféus aqui", referiu Antunes, falando ainda do reencontro com Neto: "É um grande amigo há muitos anos e vai ser uma ajuda para me adaptar mais rápido. Penso que me vou entrosar facilmente com o grupo."

As últimas palavras do jogador foram para os adeptos: "Jogadores e equipa técnica precisamos do apoio dos adeptos porque sozinhos não vamos conseguir chegar aos maiores objetivos. Sem dúvida que eles são parte muito importante nesta longa caminhada que vamos ter. Acreditem porque vamos dar tudo para defender este emblema."