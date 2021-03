Antunes fala e plantel verde e branco faz onda de união

Lateral sofre de covid-19 e teceu as primeiras palavras após o diagnóstico, revelando-se assintomático

Antunes é o segundo caso de covid-19 no plantel do Sporting nesta semana e veio a público, na conta de "Instagram", deixar palavras aos fãs. "Chegou a minha vez...o vírus desafiou-me e como sempre estou preparado para o combater!!! Obrigado a todos pela preocupação. Encontro-me bem, sem sintomas e tenho a certeza de que daqui a pouco estou de volta outra vez. Mesmo afastado estou sempre com vocês, equipa. Sábado mais uma vez vamos à luta com tudo!", escreveu, revelando-se assintomático.

Pedro Porro já tinha deixado uma mensagem de força na sua rede social, mas o plantel seguiu o exemplo e foi em peso comentar. ""Vamos, Tunes, estamos à tua espera!", expressou Coates. Neto disse: "Vamos Vitorinoooo!"

"Vitorino, já estou a sentir a tua falta no meínho", brincou João Pereira, seguido de Tiago Tomás: "O bicho não sabe com quem se meteu". Adán disse que o canhoto "logo estará" com o plantel e Paulinho anseia pelo regresso do defesa: "Anda Vitorino, precisamos do rei!"