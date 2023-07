Antunes: "É fácil ser do Benfica ou FC Porto, mas os sportinguistas são diferenciados"

Lateral esquerdo do Paços de Ferreira recordou a sua passagem por Alvalade, na época 2020/21, em que conquistou um campeonato e uma Taça da Liga.

Antunes, que aos 36 anos vai representar o Paços de Ferreira na II Liga, recordou este domingo a sua passagem pelo Sporting, na época 2020/21, em que registou 13 jogos, sagrando-se campeão nacional e vencendo uma Taça da Liga.

Em entrevista à Tribuna Expresso, o experiente lateral esquerdo admitiu que essa temporada em Alvalade bastou para que se tornasse num adepto dos leões.

"O Sporting é um clube diferenciado em todos os sentidos, as pessoas que trabalham no Sporting e na comitiva, no staff, são pessoas incríveis, que mantêm uma relação familiar com todos os jogadores, que fazem criar um grupo diferente e os próprios sportinguistas são adeptos diferentes. Não é qualquer um que é sportinguista. É fácil ser do Benfica ou do FC Porto ou do Real Madrid, porque provavelmente ganham mais vezes, mas os sportinguistas são diferenciados e por isso é que me fez ficar também mais sportinguista", afirmou.

Acrescentando que o facto de ter jogado num clube "grande" em contexto de pandemia de covid-19, ou seja, sem público, foi um aspeto que lhe deixou um sabor "agridoce", Antunes desfez-se ainda em elogios a Rúben Amorim.

"Conhecia Rúben Amorim doutro contexto, como colega de campo, jogámos juntos na Seleção de sub-21. Sinceramente, surpreendeu-me muito pela positiva como treinador. O Rúben que eu conhecia não tinha nada a ver com a personagem que encontrei como treinador. Ali, claro, o treinador tem de manter a postura e ser um bocadinho diferente. Embora ele ainda tenha aquela costelinha das palhaçadas e das brincadeiras. Mas, é um treinador com muito potencial, muito jovem, que ainda pode aprender, obviamente, como todos. Vai dar muitos frutos ainda", afiançou.